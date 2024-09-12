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Певица МакSим спела «Знаешь ли ты» перед фанатами «Спартака»

Певица МакSим выступила на стадионе «Спартака» перед шоу-матчем

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Пресс-служба ФК «Спартак»

Певица МакSим стала гостьей на мероприятии, которое устроил московский «Спартак» в честь десятилетия стадиона «Лукойл Арена», и спела вместе с болельщиками песню «Знаешь ли ты». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Знаешь ли ты» называют негласным гимном «Спартака». Певица появилась на стадионе в платье в пол и босиком. На трибунах в этот момент было около 30 тысяч болельщиков столичного клуба.

В честь юбилея со дня открытия арены «Спартак» устроил шоу-матч. На поле вышли две команды под руководством Олега Романцева (самый титулованный тренер в истории команды) и Деяна Станковича (нынешний наставник клуба). А в составах сыграли именитые футболисты, которые ранее выступали за клуб. Победа досталась команде Романцева со счетом 3:2.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» заявили о готовности принять Мостового на стажировку.

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