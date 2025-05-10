Звезде «Уральских пельменей» пришлось два дня выживать в полной темноте

Актрисе шоу «Уральские пельмени» Илане Дылдиной пришлось два дня выживать без света на съемках шоу «В темноте» для телеканала СТС. Об этом пишет Ura.ru.

Дылдина после первой ночи решила покинуть проект и отказалась от выполнения задания в полной темноте и борьбы за главный приз.

«Я сразу была немножко отщепенцем, потому что у меня какого-то коннекта ни с кем из участников не сложилось. Ощущение, когда ты не можешь найти себе место, когда тебе хочется выйти, как будто ты задыхаешься, оно было», — объяснила она.

Вместе с Иланой в съемке выпуска участие приняли модель Ольга Шарыбова, актер Александр Новиков, блогер Аня Калашник и актер Вячеслав Чепурченко.

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