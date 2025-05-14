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Самый кассовый южнокорейский фильм в прокате США вышел на российские экраны

Анимационный фильм «Царь царей» вышел в российский прокат
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Пресс-служба компании «Атмосфера кино»

На российские экраны 15 мая вышел анимационный фильм «Царь царей» — дебютная работа режиссера Чан Сон-хо, созданная по мотивам повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». Об этом «Газете.Ru» сообщил дистрибьютор — компания «Атмосфера кино».

Лента стала самым кассовым южнокорейским фильмом в американском прокате, обогнав оскароносных «Паразитов» Пон Чжун-хо.

Повесть Диккенса, положенная в основу картины, изначально создавалась писателем для собственных детей — он читал ее им каждое Рождество. Произведение было опубликовано лишь в 1934 году, спустя десятилетия после кончины автора.

По сюжету мультфильма во время семейного вечера отец рассказывает своему сыну Уолтеру и их кошке Уилле на ночь сказку, которая неожиданно превращается в эмоциональное и масштабное путешествие. С помощью воображения мальчик оказывается внутри библейского повествования и переживает ключевые моменты жизни Христа.

Проект, по признанию режиссера, стал для него долгосрочной и глубоко личной работой, которой он посвятил почти десять лет.

Накануне стало известно, что звезда «Аноры» сыграет в фильме про русалок.

Ранее сообщалось, что сборы российских кинотеатров в майские праздники выросли на 50%.

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