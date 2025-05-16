Скарлетт Йоханссон пожаловалась, что стала «секс-объектом» после «Трудностей перевода»

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась в интервью журналу Vanity Fair, что стала «секс-объектом» после роли в фильме «Трудности перевода» 2003 года.

17-летняя Йоханссон сыграла в картине Софии Копполы выпускницу колледжа, которая подружилась со знаменитым актером Бобом Харрисом, переживающим кризис среднего возраста.

«После «Трудностей перевода» все роли, которые мне предлагали в последующие несколько лет, были про любовниц, подружек и секс-объектов. Казалось, это теперь моя актерская идентичность. Я не могла выбраться из этого!» — вспомнила артистка.

По словам Йоханссон, агенты не помогали ей в смене актерского амплуа. Звезда объяснила это тем, что «индустрия так всегда работала». Также артистка переживала из-за навязчивого внимания журналистов, которые нередко вели себя «грубо».

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