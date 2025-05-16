Близкие беспокоятся, что Джастин Бибер попал в секту

Певец Джастин Бибер поругался со своим шафером на свадьбе, продюсером Райаном Гудом из-за секты. Об этом сообщает TMZ.

Гуд и Бибер состояли вместе с церковном сообществе в Беверли-Хиллз, которое возглавляет пастор Джуд Смит. Продюсер покинул церковь, поскольку решил, что это секта. По его словам, Бибер и Смит приставали к нему «по поводу сексуальной жизни».

При этом, отмечает TMZ, сам Джуд Смит опроверг обвинения Райана Гуда, сказав: «Что это за секта, которая собирается только раз в месяц?»

Недавно TMZ опубликовал документальный фильм «TMZ Presents: What Happened to Justin Bieber?», в котором раскрыл некоторые детали из жизни Джастина Бибера. В частности стало известно, что певец не был одной из жертв рэпера Шона Комбса (он же – Пи Дидди).

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно причинил вред», — сказал представитель музыканта.

До этого в прессе возникли слухи, что в подростковом возрасте Джастин Бибер подвергся насилию со стороны Пи Дидди, с которым дружил на тот момент.

В январе сообщалось, что скандал вокруг рэпера Пи Дидди может разрушить брак певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер.

Ранее сообщалось, что известный американский телеведущий примерил образ Киркорова.