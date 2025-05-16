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Певица Монеточка закрыла ИП в России

Певица Монеточка закрыла свое ИП по организации концертов в России
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monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) 12 мая закрыла свое ИП в России, занимавшееся деятельностью «в области исполнительских искусств». Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, закрыла свое ИП в России. Юридическое лицо было ликвидировано 12 мая. Гырдымова зарегистрировала ИП в августе 2018 года в Москве. Основным видом деятельности Монеточка указала «Деятельность в области исполнительских искусств». Также у ИП были указаны дополнительные виды деятельности: деятельность рекламных агентств; деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами; деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций», — сообщили в сервисе.

До этого СМИ писали, что Монеточка подала заявку на закрытие ИП, благодаря которому она организовывала концерты.

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым в Литву после начала российской военной операции на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала мамой во второй раз — у нее появился сын.

Монеточка числится в реестре иностранных агентов в России с января 2023 года. Минюст РФ указывал, что певица собирала денежные средства в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников, а также высказывалась против специальной военной операции.

В июне и августе 2023 года женщину дважды оштрафовали. Также в сентябре 2024 года на Монеточку было заведено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, певица объявлена в розыск, в России ей грозит до двух лет колонии.

Ранее Монеточка погасила штраф за отсутствие плашки иноагента.

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