Эвелина Бледанс вспомнила, как чуть не попала в больницу накануне 50-летия

Актриса Бледанс заявила, что у нее было психосоматическое расстройство накануне 50-летия

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в беседе с teleprogramma.org, что «чуть не загремела» в больницу накануне 50-летия.

Бледанс призналась, что испытывала серьезные переживания из-за возраста. Из-за этого у артистки появилось психосоматическое расстройство. Оно спровоцировало проблемы с шеей. Актрисе пришлось лечить ее с помощью различных процедур, включая иглоукалывание.

«И как отрезало — взяла и решила, что переживать больше не буду, потому что себе дороже. Ну да, иногда смотришь и думаешь: ну, в этом местечке 20 лет назад было немного получше. Но и сейчас хорошо. В общем, как-то достаточно спокойно отношусь — не переживаю точно», — поделилась артистка.

Бледанс посоветовала не думать о цифрах в паспорте, чтобы «не прибавить себе возраста». Артистка пошутила, что из-за плотного графика проектов не находит времени, чтобы рассмотреть морщины на лице.

30 апреля Эвелина Бледанс призналась, что на съемках шоу «Маска» впервые испытала паническую атаку. Ей стало плохо во время надевания маски.

Ранее Кристина Орбакайте завершила карьеру в России.