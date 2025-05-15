Lil Pump станет специальным гостем на концерте Offset в Москве: «Хочет прилететь с мамой»

Рэпер Lil Pump выступит с концертом в Москве 14 июня вместе с Offset

Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) станет специальным гостем на шоу Offset в Москве, которое пройдет 14 июня 2025 года в московском «МТС Live Холле». Об этом сообщает организатор SAY Agency в своем Telegram-канале.

«Гонорар — достаточно скромный, а райдер простой. Пока артист хочет прилететь вместе с мамой», — также раскрыла гендиректор компании Анна Субчева.

В посте сказано, что музыкант планирует дать полноценное шоу вместе с рэпером Offset, поэтому зрители уже сразу «два выступления звезд хип-хопа в один вечер». До этого организаторы были вынуждены перенести столичный концерт рэпера Offset с 18 и 26 апреля на середину июня «из-за личных обстоятельств артиста».

Lil Pump приобрел популярность после выхода трека «Gucci Gang», который вышел на третью строчку американского чарта Billboard Hot 100. Он также записал совместную композицию «I Love It» с Канье Уэстом, а его песня «Welcome to the Party» прозвучала в фильме «Дэдпул 2».

В июле 2023 года Lil Pump упал со сцены на ограждение,когда попытался прыгнуть на руки к фанатам во время своего выступления в Румынии. В результате музыкант повредил колено.

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