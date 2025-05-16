На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лена Ленина призналась, что готова «переспать с кем надо» ради прически

Писательницу Ленину Ленину потребовали запретить в Каннах из-за прически
close
Benoit Tessier/Reuters

Писательница и светская львица Лена Ленина заявила kp.ru, что в дирекцию Каннского кинофестиваля поступила жалоба из-за ее прически.

Доносчики, заявила Ленина, потребовали от организаторов кинофестиваля ввести запрет на высокие прически, так как они мешают смотреть фильмы в кинозале. Писательница уверена, письмо написали ее «заклятые подруги из шоу-бизнеса».

«Нет пророков в своем отечестве. <…> Но берегитесь, злыдни, будете кляузничать, придется мне переспать с кем надо из протокола фестиваля», — заявила Ленина.

Писательница также уверила, что специально выбирает места в зале на задних рядах, чтобы не мешать другим смотреть фильмы.

Лена Ленина, отмечает kp.ru, во второй раз попала в скандал на 78-м Каннском кинофестивале из-за прически, которую прозвали «оргией на птицеферме». В качестве наряда писательница выбрала нежно-розовое платье, расшитое белыми узорами из бисера.

До этого Ленину не пустили на красную дорожку кинофестиваля, поскольку она опоздала на мероприятие. По словам писательницы, она застряла в пробке из-за того, что ей долго делали прическу.

Ранее СМИ раскрыли местоположение Аллы Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами