Лена Ленина призналась, что готова «переспать с кем надо» ради прически

Писательница и светская львица Лена Ленина заявила kp.ru, что в дирекцию Каннского кинофестиваля поступила жалоба из-за ее прически.

Доносчики, заявила Ленина, потребовали от организаторов кинофестиваля ввести запрет на высокие прически, так как они мешают смотреть фильмы в кинозале. Писательница уверена, письмо написали ее «заклятые подруги из шоу-бизнеса».

«Нет пророков в своем отечестве. <…> Но берегитесь, злыдни, будете кляузничать, придется мне переспать с кем надо из протокола фестиваля», — заявила Ленина.

Писательница также уверила, что специально выбирает места в зале на задних рядах, чтобы не мешать другим смотреть фильмы.

Лена Ленина, отмечает kp.ru, во второй раз попала в скандал на 78-м Каннском кинофестивале из-за прически, которую прозвали «оргией на птицеферме». В качестве наряда писательница выбрала нежно-розовое платье, расшитое белыми узорами из бисера.

До этого Ленину не пустили на красную дорожку кинофестиваля, поскольку она опоздала на мероприятие. По словам писательницы, она застряла в пробке из-за того, что ей долго делали прическу.

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