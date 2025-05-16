Ведущий британского телешоу признал вину по делу о финансировании «Хезболлы»

В Британии телеведущий Одзири признал вину по делу о финансировании «Хезболлы»

В Великобритании обвинили ведущего шоу «Охотник за аукционами» на телеканале «Би-би-си» Очуко Одзири в сокрытии информации о финансировании террористической организации. Подробности сообщила газета Metro.

По данным журналистов, Одзири признал вину в том, что в 2020–2021 годы не рассказал правоохранителям о продаже произведений искусства человеку, подозреваемому в перечислении денег шиитской организации «Хезболла», которую британские власти признали террористическим движением. Всего Одзири предъявили восемь обвинений по делу.

Отмечается, что это первое дело, в котором задействуется статья закона о борьбе с терроризмом, согласно которой несообщение о возможном финансировании террористов является уголовно наказуемым.

В апреле сообщалось о другом инциденте в Британии, где Хашим Абеди, осужденный по делу о теракте в Манчестере в 2017 году, совершил нападение на сотрудников тюрьмы в графстве Дарем, нанеся им тяжелые травмы.

Ранее в Британии поймали борца за права животных, устроившего теракты в Калифорнии 20 лет назад.