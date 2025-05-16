На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущий британского телешоу признал вину по делу о финансировании «Хезболлы»

В Британии телеведущий Одзири признал вину по делу о финансировании «Хезболлы»
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании обвинили ведущего шоу «Охотник за аукционами» на телеканале «Би-би-си» Очуко Одзири в сокрытии информации о финансировании террористической организации. Подробности сообщила газета Metro.

По данным журналистов, Одзири признал вину в том, что в 2020–2021 годы не рассказал правоохранителям о продаже произведений искусства человеку, подозреваемому в перечислении денег шиитской организации «Хезболла», которую британские власти признали террористическим движением. Всего Одзири предъявили восемь обвинений по делу.

Отмечается, что это первое дело, в котором задействуется статья закона о борьбе с терроризмом, согласно которой несообщение о возможном финансировании террористов является уголовно наказуемым.

В апреле сообщалось о другом инциденте в Британии, где Хашим Абеди, осужденный по делу о теракте в Манчестере в 2017 году, совершил нападение на сотрудников тюрьмы в графстве Дарем, нанеся им тяжелые травмы.

Ранее в Британии поймали борца за права животных, устроившего теракты в Калифорнии 20 лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами