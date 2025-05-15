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Диана Арбенина раскрыла свой главный страх: «Когда-нибудь осмелюсь»

Певица Диана Арбенина призналась, что боится глубины
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KION

Певица Диана Арбенина раскрыла в интервью изданию «СтарХит» свой главный страх, который артистка планирует преодолеть в будущем.

«Но вот глубины боюсь, нырять не стану. Хотя недавно опустила лицо в маске в воду, смотрю, такие рыбы красивые. Когда-нибудь осмелюсь», — заявила исполнительница.

Арбенина также отметила, что ей было не страшно, когда она сорвалась с балкона на концерте в Санкт-Петербурге в октябре 2024 года. Певица вспомнила, что тогда «прошлась «не по тем» перилам и сорвалась вниз», но ей удалось удержаться.

«Я два года назад знаете, как сломала позвоночник? Вышла из дома с черешней, неудачно поставила ногу на лестнице и полетела вниз. Когда я поднимаюсь на перила балкона и стою на них, мне вообще не страшно. Будто кто-то оберегает и защищает», — отметила артистка.

27 ноября прошлого года Telegram-канал SHOT сообщил, что Диана Арбенина оступилась и рухнула с балкона в зал во время выступления в клубе «А2» в Санкт-Петербурге.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что Арбенина, исполняя песню, решила пройти по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Конструкция не выдержала, и певица полетела вниз, цепляясь за провода. Фанаты успели поймать певицу и не дали ей упасть в зрительный зал. Зрители, которые были снизу, поддержали певицу, а те, что были на балконе, схватили ее за руки и подтянули. Все это время Арбенина продолжала петь.

Ранее стало известно, что Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной.

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