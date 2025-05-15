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Shaman готов показать грандиозную «Победу!» в ДК за 10 тыс. рублей

Стоимость билетов на концерт Shaman в российском ДК достигает 10 тыс. рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Билет на концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Городском дворце культуры города Обнинска Калужской области достигает 10 тыс. рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

Мероприятие пройдет 23 сентября, за эту сумму Дронов обещает показать обнинцам показать «грандиозную сольную программу «Победа!». Самый дешевый билет стоит от 3,5 тыс. рублей, а дорогой — 10 тыс. рублей. Площадка, сказано на сайте ДК, вмещает в себя 700 мест. На данный момент, согласно афише, не продано и половины билетов.

8 мая сообщалось, что Shaman и Мизулина подрались в Minecraft. Персонажи знаменитостей встретились на виртуальной локации «Аллея героев» и столкнулись друг с другом, размахивая руками. Shaman произнес на стриме фразу после случившегося: «Я даже знаю, какие будут заголовки».

Праздничный концерт Shaman в Minecraft прошел 8 мая, он был посвящен 80-летию Великой Победы. На стриме, уточняла ранее Екатерина Мизулина, зрители также увидели «виртуальную экскурсию по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны».

Ранее стала известна стоимость билетов на выступление Ахеджаковой в Лондоне.

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