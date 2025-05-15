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Джимми Фэллон «не может добиться» визита Киркорова на «Tonight Show»

Представитель Киркорова: Джимми Фэллон не может добиться визита Киркорова на шоу
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Global Look Press

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова прокомментировала новость о том, что ведущий Джимми Фэллон примерил на себя образ Филиппа Киркорова на передаче «Tonight Show». Ее слова передает с Life со ссылкой на SHOT.

«Филипп такой величины икона, что все хотят дотянуться. И за океаном в том числе. Не могут добиться гостевого визита в студии...» — заявила представительница артиста.

Накануне стало известно, что Фэллон решил перевоплотиться в Киркорова для рубрики «Tonight Show Look-alikes». В ней зрители программы присылают снимки людей, похожих на ведущего. Фото с народным артистом России отправила зрительница из Флориды по имени Лена Кернер.

Телеведущий назвал Киркорова «болгаро-русской поп-иконой». Он признался, что не видит сходства с российской звездой, но хотел бы иметь «такие же волосы».

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

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