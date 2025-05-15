Аглая Шиловская отреагировала на слухи о беременности

Актриса Аглая Шиловская не беременна. Об этом она вместе с супругом, актером Александром Устюговым, рассказала «Пятому каналу» на XII Премии АПКиТ 2025, комментируя слухи.

Актер отметил, что подобные новости о его жене появляются не в первый раз и приносят семье проблемы. Так, продюсеры переставали предлагать ей работу, когда слышали их.

«Кто-то все время пишет, что она ждет пополнение. Это неправда, но можете поддерживать эту мысль. Просто Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам и показать, что у нее нет живота», — пошутил Устюгов.

В начале января «СтарХит» со ссылкой на источники писал, что внучка народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, актриса Аглая Шиловская готовится к рождению первенца весной 2025 года. По информации издания, 32-летняя актриса находилась на пятом или шестом месяце беременности.

Отцом ребенка источник «Стархита» назвал актера Александра Устюгова, известного по сериалу «Ментовские войны». Знаменитости публично не подтверждали, что находятся в отношениях.

Ранее сообщалось, что беременная Мари Краймбрери заставила Даву ходить с арбузом на животе.