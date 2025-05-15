На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аглая Шиловская отреагировала на слухи о беременности

Актриса Шиловская опровергла слухи о беременности
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Актриса Аглая Шиловская не беременна. Об этом она вместе с супругом, актером Александром Устюговым, рассказала «Пятому каналу» на XII Премии АПКиТ 2025, комментируя слухи.

Актер отметил, что подобные новости о его жене появляются не в первый раз и приносят семье проблемы. Так, продюсеры переставали предлагать ей работу, когда слышали их.

«Кто-то все время пишет, что она ждет пополнение. Это неправда, но можете поддерживать эту мысль. Просто Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам и показать, что у нее нет живота», — пошутил Устюгов.

В начале января «СтарХит» со ссылкой на источники писал, что внучка народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, актриса Аглая Шиловская готовится к рождению первенца весной 2025 года. По информации издания, 32-летняя актриса находилась на пятом или шестом месяце беременности.

Отцом ребенка источник «Стархита» назвал актера Александра Устюгова, известного по сериалу «Ментовские войны». Знаменитости публично не подтверждали, что находятся в отношениях.

Ранее сообщалось, что беременная Мари Краймбрери заставила Даву ходить с арбузом на животе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами