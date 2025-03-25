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Бурунов рассказал о планах завести детей: «Ошибок родителей не повторю»

Актер Сергей Бурунов признался, что мечтает о здоровой семье
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Бурунов в шоу Dreamcast в VK Видео признался, что мечтает завести здоровую семью.

48-летний Бурунов рассказал, что планирует к 50 годам разобраться в своей жизни, чтобы ее остаток прожить спокойно. Артист также хочет завести детей, но пока к этому не готов. Актер читает специализированные книги по воспитанию и работает над собой.

«Пока мое отцовство не состоялось, но я должен быть к нему готов. И ошибок своих родителей не повторю. Род — это передача поведения. Я работаю над собой, чтобы не превратиться в своих родителей. Но иногда это проявляется — критиканство, осуждение, советская закалка. Узнаю в себе мать. Очень четко», — поделился артист.

Бурунов объяснил, что переоценка ценностей у него произошла в 2010 году. Тогда не стало его матери.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

Бурунов дебютировал в кино в 1998 году в картине «Сочинение ко Дню Победы». Он снимался в таких проектах, как «Последний богатырь: Корень зла», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы».

Ранее Сергей Бурунов назвал современные сценарии предсказуемыми.

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