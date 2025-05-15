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Бикович сравнил отцовство с мрачным тоннелем и дал совет Петрову

Актер Бикович посоветовал Петрову спать по возможности после рождения сына
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Роскино

Актер Милош Бикович дал совет коллеге Александру Петрову в вопросах воспитания и отцовства. Об этом сообщает «Пятый канал».

Бикович посоветовал Петрову спать при первой же возможности. Артист признался, что он часто обсуждает с коллегой отцовство.

«Саша только что вошел в эту инсомнию, долгую папскую бессонницу, а я нахожусь на самом выходе из нее. Поэтому мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля», — рассказал актер.

9 апреля Петров сообщил, что впервые стал отцом. Он опубликовал фото с женой и новорожденным. Малыша назвали Федором.

15 сентября 2023 года Александр Петров женился. Он опубликовал фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

В феврале 2025-го продюсер Сергей Дворцов рассказал, что гонорар Александра Петрова составляет около 4-5 млн рублей за один съемочный день. Помимо кино, актер зарабатывает на рекламе, получая за рекламную кампанию около 50 млн рублей. Петров также проводит поэтические вечера, стоимость билета на которые достигает 60 тыс. рублей.

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