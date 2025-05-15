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Турецкий продюсер оценил актерскую игру звезды «Слова пацана»

Продюсер Мустафа Услу похвалил актерскую игру Леона Кемстача
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Продюсер Мустафа Услу похвалил актерскую игру Леона Кемстача в фильме «Надежда». Об этом сообщает издание «Абзац».

По словам Услу, «выразительность и эмоциональная сила глаз» Кемстача заворожили всю съемочную группу. Он назвал актерскую игру звезды «Слова пацана» настоящим волшебством. Продюсер добавил, что Леон проделал колоссальную работу над своей ролью и внутренним миром персонажа.

«Для нас это первый опыт сотрудничества с российским актером, и, должен сказать, это было настоящее открытие! Мы чрезвычайно высоко ценим феноменальный талант Леона, его исключительный профессионализм и невероятную самоотдачу. Он настоящий бриллиант, звезда, которая, мы уверены, засияет еще ярче!» — поделился продюсер.

Услу назвал работу с Кемстачем подарком судьбы и понадеялся на дальнейшее сотрудничество.

Съемки фильма «Надежда» проходят в Анталии. Он рассказывает о материнской любви Гюльсюм Кабадайы, удостоенной звания «Мать года» в России. Кабадайы — турецкая женщина, которая 10 лет выхаживала русского парня после ДТП.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал о мечте создать «бизнес-империю».

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