Сборы российских кинотеатров в майские праздники выросли на 50%

В этом году в период приуроченных к майским праздникам выходных посещаемость кинотеатров выросла на треть по сравнению с прошлым годом. Сборы превысили прошлогодние показатели на 50%, рассказал НСН глава киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

В 2024 году в начале мая кинотеатры фиксировали плохие сборы из-за слабых картин, напомнил эксперт. В этом году, по его словам, ситуация выправилась благодаря сильным премьерам.

«В этом году «Кракен» с хорошим сарафанным радио и «В списках не значился», который вышел 1 мая, — достаточно сильные фильмы, поэтому результаты логичны. Посещаемость относительно прошлого года лучше примерно на 30%», — пояснил он, добавив, что, помимо хорошего репертуара, на посещаемость кинотеатров повлияла ненастная погода в регионах центральной России.

В целом во второй период выходных с 8 по 11 мая драма «В списках не значился» удерживала лидирующие позиции, добавив к кассе картины 182,2 млн рублей. Второе место занял «Кракен» с 130,4 млн рублей и общей кассой, превысившей 855 млн рублей. Третье место занял фильм «Группа крови» — касса релиза составила 73,6 млн рублей, что, по словам руководителя букинг-агентства «Оптима кино» Елены Хажинской, стало приятным сюрпризом.

«Ставка на военное кино оправдалась, потому что эта картина заработала больше, чем должна была <…>», — отметила она.

Напомним, в марте сообщалось, что посещаемость российских кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов. Так, в феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек.

Ранее американским кинотеатрам предсказали крах из-за пошлин на иностранные фильмы.