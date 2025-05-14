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«Было удобно, чтобы не вмешивался»: отец рассказал, как вредные привычки погубили Децла

Отец Децла Толмацкий опроверг слухи о конфликте с музыкантом перед смертью
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Global Look Press

Продюсер Александр Толмацкий в интервью «Газете.Ru» опроверг слухи о том, что между ним и его сыном, рэпером Децлом (Кириллом Толмацким), долгие годы был конфликт.

«Никакой размолвки у нас не было! Все, что пишут, — полная ерунда. Ну какая размолвка? Ему просто было удобно держать со мной определенную дистанцию. Я много об этом говорил, а сейчас еще пишу об этом книгу. Считаю, что главной его проблемой были вредные привычки. И ему было удобно, чтобы я не вмешивался», — сказал отец музыканта, которого не стало в 2019 году.

По словам продюсера, они постоянно общались с сыном — и вместе работали.

«Мы общались постоянно. Он работал у меня в клубе Infinity в 2006 году. И тогда же моя жена Аня делала ему фотосессии. Просто надо уметь работать с хронологией. И тогда все, что пишут в сети, пишут сумасшедшие фанатки, которые до сих пор умудряются писать мне в личку все эти гадости о том, что я бедного мальчика бросил… Все друг у друга «передирают» всякую гадость ради хайпа! Давайте проанализируем. В 2004 году вышел трек «Бог есть» с Лигалайзом (признан в РФ иностранным агентом). Кирилл тогда уже не работал со мной, а я занимался Лигалайзом. Вопрос — как же тогда появился этот трек, если мы с Кириллом не общались?! Вы просто сопоставьте даты, и станет понятно, что все это полная чушь!» — заявил Толмацкий-старший.

Полное интервью с Александром Толмацким читайте здесь.

Ранее Толмацкий сообщил о съемках фильма про своего сына Децла.

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