«Это не скроешь»: актер Николаев рассказал, как живет после публичных скандалов

Актер Валерий Николаев в интервью «Газете.Ru» признался, что период жизни, когда он был участником публичных скандалов, во многом оказался следствием проблем на работе.

«У каждого всякое бывает в жизни, я тут не исключение. Я бы удивился, если бы кто-то из моих знакомых сказал: «А я вот вообще все всегда делал правильно, никогда не совершал ошибок». В этом смысле я самый обычный человек. Да, был у меня такой период. Он во многом был связан с работой — с проектом, на который я возлагал большие надежды, в который вложился по полной. А в итоге ничего не получилось. Пережить это было тяжеловато. Но, слава Богу, удалось. <...> [Насколько сложно было публично просить прощения?] Если ты уже ошибся — чего тут сложного-то? Ты ошибся, об этом знают все твои знакомые, как ты это скроешь? Остается только сказать, что думаешь, честно. А дальше — подтвердить свои слова делами. Вот и все», — заявил артист.

Он также отметил, что вернуться к нормальной жизни в тот период ему помогли близкие:

«Помогла мне семья — мои родные и близкие. Люди, которым все равно, на какой ты позиции в рейтингах. Поэтому когда я слышу, что у кого-то какие-то трудности, я понимаю, о чем речь. И если ко мне обращаются, я стараюсь помочь. Жизнь, она такая, очень легко все потерять. Важно, чтобы рядом были те, кто поможет тебе снова себя найти. Это точно».

В 2016 году Николаев стал участником резонансного ДТП, из-за чего оказался в суде. Впоследствии он, по информации СМИ, провел некоторое время в психиатрической лечебнице. В клинике артисту поставили диагноз «биполярное расстройство».

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