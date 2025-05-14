Актер Николаев заявил, что совместные фильмы могут улучшить отношения России и Украины

Актер Валерий Николаев в интервью «Газете.Ru» признался, что с теплотой вспоминает российско-украинский сериал «День рождения Буржуя», в котором исполнил главную роль.

«Это была работа, в которую мы всей командой вложились на все 100, а может — и на 200 процентов. Причем никто из нас не был уверен, что проект окажется успешным. Это был 1999–2000 год, тяжелое время. <...> Зрители восприняли этот проект с такой благодарностью… Это было невероятно приятно. Поэтому я по-прежнему очень ценю эту работу. Ценю ребят, с которыми мы ее делали, — это была потрясающая команда. С нашей стороны проект курировали Игорь Толстунов и Сергей Козлов, продюсеры «НТВ-Профит», с украинской — Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом) и компания «1+1». Режиссер Анатолий Матешко, сценарист Юрий Рогоза — все с вниманием относились к нашим предложениям, корректировали сценарий, если мы предлагали обоснованные изменения. Все было по-настоящему творчески, вдохновенно. У меня до сих пор очень теплые, трепетные чувства к этой работе», — признался он.

Николаев также признался, что не против поработать над продолжением сериала, вышедшего в 2000 году. По его мнению, сиквел или другие проекты совместного российско-украинского производства могут поспособствовать улучшению отношений между странами в будущем.

«Да, такие разговоры [о возможном продолжении] были. И если вдруг когда-нибудь это станет возможным... Сейчас, может быть, как раз то самое время, когда стоит об этом подумать. Хотя сделать это будет крайне сложно. И, может быть, именно в этой сложности кроется важная задача — объединить людей, которые всегда жили и творили вместе. Ведь все, что происходит сейчас, обязательно закончится. Настанет момент, когда мы снова протянем друг другу руки. И тогда — необязательно это будет сиквел или приквел «Буржуя», — появятся новые проекты. Я уверен, что они помогут вернуть взаимопонимание между нашими людьми», — заявил актер.

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