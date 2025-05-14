На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работавший со Спилбергом российский актер объяснил, почему перестал сниматься в Голливуде

Актер Николаев заявил, что перестал сниматься в США из-за однообразия ролей
close
Paramount Pictures

Российский актер Валерий Николаев, снимавшийся у Стивена Спилберга и Оливера Стоуна, в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему сейчас отказывается от работы в голливудских проектах.

«Просто пришло понимание, что других предложений [кроме ролей «плохих русских»] там немного. И важный нюанс: я никогда туда [в Голливуд] не уезжал. Если была возможность поработать, я ездил работать, но всегда возвращался. Потому что дома всегда было интереснее».

Он также отметил, что ему до сих пор поступают предложения из Голливуда.

«Вот недавно звонили [из Голливуда] — снова [роли] полковника КГБ, маньяка, насильника. Ну зачем? Я вежливо отказался. Спасибо, извините, но это не ко мне», — сказал артист.

Сравнивая американскую и российскую киноиндустрии, он признал, что на Западе она «мощнее», однако ему больше по душе работа на родине:

«Там великие мастера, отличные проекты. Но роли, которые мне предлагали, — маньяки, убийцы, торговцы людьми. Иногда интересные, с драмой, но чаще — просто плоские злодеи. Мне уже не хотелось этого. Я никогда не хотел оставаться там жить, и как только появлялась возможность поработать дома, я ехал и работал дома».

Полное интервью с Николаевым читайте здесь.

Ранее Николаев предложил снимать кино совместно с Украиной для улучшения отношений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами