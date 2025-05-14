Работавший со Спилбергом российский актер объяснил, почему перестал сниматься в Голливуде

Российский актер Валерий Николаев, снимавшийся у Стивена Спилберга и Оливера Стоуна, в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему сейчас отказывается от работы в голливудских проектах.

«Просто пришло понимание, что других предложений [кроме ролей «плохих русских»] там немного. И важный нюанс: я никогда туда [в Голливуд] не уезжал. Если была возможность поработать, я ездил работать, но всегда возвращался. Потому что дома всегда было интереснее».

Он также отметил, что ему до сих пор поступают предложения из Голливуда.

«Вот недавно звонили [из Голливуда] — снова [роли] полковника КГБ, маньяка, насильника. Ну зачем? Я вежливо отказался. Спасибо, извините, но это не ко мне», — сказал артист.

Сравнивая американскую и российскую киноиндустрии, он признал, что на Западе она «мощнее», однако ему больше по душе работа на родине:

«Там великие мастера, отличные проекты. Но роли, которые мне предлагали, — маньяки, убийцы, торговцы людьми. Иногда интересные, с драмой, но чаще — просто плоские злодеи. Мне уже не хотелось этого. Я никогда не хотел оставаться там жить, и как только появлялась возможность поработать дома, я ехал и работал дома».

Полное интервью с Николаевым читайте здесь.

Ранее Николаев предложил снимать кино совместно с Украиной для улучшения отношений.