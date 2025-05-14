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Заслуженного деятеля искусства Якутии нашли в пансионате Якутска

«Якутск Вечерний»: композитор Валерий Шадрин лежит с язвами в пансионате
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Telegram-канал Якутск Вечерний

Заслуженный артист Якутии и композитор Валерий Шадрин находится в частном пансионате на Ильменской «Уютный дом». Об этом сообщает Telegram-канал «Якутск Вечерний».

Издание опубликовало фото композитора с язвами на теле. Telegram-канал связался с работником пансионата. Он сообщил, что состояние Шадрина нормальное.

«Это вчера просто один человек пришел и, когда уборка была, видео снял и отправил в интернет. Вот закрывают нас! 30 человек-сирот куда пойдут, я не знаю теперь. Вот решают вопрос. Я не знаю, что делать», — заявил сотрудник учреждения.

Заместитель министра труда и социального развития Якутии Иннокентий Коротких и помощник прокурора города Якутска Александр Кирдяев совместно с представителями Уполномоченного по правам человека посетили с проверкой частный пансионат для пожилых людей «Уютный дом» в Сайсарском округе.

По данным Минтруда Якутии, в ходе визита были выявлены недостатки, касающиеся обеспечения требований к пребыванию пожилых людей, их медицинского обслуживания, санитарного состояния пансионата в целом. Больные и слабые постояльцы пансионата, с их согласия, будут переведены в медицинские и социальные учреждения.

Ранее актриса Марина Денисова была экстренно госпитализирована с переломом.

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