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Европейский тур Сердючки оказался под угрозой отмены: «Заложник своего выбора»

Продюсер Дзюник заявил, что европейский тур Сердючки оказался под угрозой отмены
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Продюсер Леонид Дзюник заявил в беседе с изданием «Абзац», что украинский певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, уже несколько месяцев не хочет разговаривать с ним о перспективах своей карьеры.

Дзюник признался, что старается поддерживать связь с Данилко. По его словам, изначально артист назвал ложью, что украинские власти перекрыли ему выезд за границу.

«Потом он все-таки признался, что его не выпускают и он не понимает причин произошедшего. Я пытался уточнить позже, разрешили ли ему гастроли, но Андрей не ответил», — рассказал шоумен.

Продюсер отметил, что Данилко периодически присылает ему смайлики в чате. Дзюник предполагает, что певцу неудобно говорить о произошедшем. По его словам, европейский тур Сердючки может оказаться под угрозой.

«Я думаю, что Андрей все давно понял по поводу украинского режима. Он, так сказать, «рад бы в рай, да грехи не пускают». Он заложник своего выбора», — поделился продюсер.

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