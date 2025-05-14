Известный комик о поведении Ефремова на Comedy Club: «Встал и такой: «Я ссать»

Российский стендап-комик Андрей Бебуришвили вспомнил на YouTube-подкасте Александра Соколовского, что ему было ему тяжело выходить на сцену Comedy Club в начале карьеры.

«Быть новеньким в Comedy крайне тяжело. Ты приходишь туда, где уже все сформировались. Ты их смотрел в детстве и думаешь: «Почему ты должен с ними на одной сцене стоять?» И так думаешь не только ты, но и зрители. У меня синдром самозванца лупил в голову. Еще никто не смеется, все просят счет, пока ты выступаешь…» — рассказал юморист.

Бебуришвили назвал публику Comedy Club очень сложной — он не исключил, что она «самая сложная в России». Комик вспомнил, как однажды посреди выступления его прервал актер Михаил Ефремов. Бебуришвили намекнул, что артист в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Один раз, когда я выступал, Ефремов-старший встал и сказал: «Я ссать», — и ушел. Я помню, все посмеялись. Но мы ждали, пока он вернется. Он был в достаточно хорошем расположении духа, скажем так», — заявил он.

При этом Бебуришвили признался, что ему интересно работать в Comedy Club, поскольку на проекте сохранился «пацанский дух».

«Были моменты, когда я хотел уволиться из Comedy, и они бывают по сей день. Это живой организм, жизнь там кипит, и я очень часто психую. Паша [Воля] очень часто становился камнем преткновения между мной и начальством. Он вообще меня много курировал, был таким ментором, камеди-папой и наставником», — заявил Бебуришвили.

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