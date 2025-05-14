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Гергиев рассказал о «колумбийской мафии» в Большом театре

Гендиректор Большого театра Гергиев сравнил спекулянтов с колумбийской мафией
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Нина Зотина/РИА Новости

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев после заседания попечительского совета в Кремле сравнил билетных спекулянтов учреждения с колумбийской мафией. Видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Спекулянты забирали до половины доходов. В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну может быть, десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес», — сказал Гергиев.

Он отметил, что происходящее стало «грязным пятном» на репутации учреждения. Дирижер добавил, что воровству в центре столицы противостояли друзья театра и люди, призванные бороться с такими злоупотреблениями.

«Будем смотреть, как будут развиваться события дальше», — заключил гендиректор Большого театра.

Осенью 2023 года из-за огромного количества желающих приобрести билеты на предновогодние показы «Щелкунчика» в Большом театре возникла давка. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. На этом фоне полиция задерживала людей, которые вели незаконную запись в очередь за билетами на балет.

Тогдашний директор Большого Владимир Урин рассказывал, что искоренить спекуляцию администрации театра не удавалось: перекупщики вставали в очередь вдвоем и покупали два билета на себя и два — на те данные, которые заранее запросили у желающих купить билеты, и потом продавали эти билеты по 50 тыс. руб.

Ранее Большой театр назвал цену самого дешевого билета на «Щелкунчик».

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