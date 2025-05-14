Гергиев призвал к открытию в Петербурге концертного зала имени Чайковского и памятника ему

Гергиев: в Петербурге нужно открыть концертный зал имени Чайковского

В Санкт-Петербурге должны появиться памятник русскому композитору Петру Чайковскому и концертный зал его имени, заявил художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. Об этом сообщает ТАСС.

Гергиев подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для появления на Театральной площади Северной столицы и памятника Чайковскому. Кроме того, в Санкт-Петербурге следует открыть красивый и просторный концертный зал имени Чайковского.

Гергиев назвал такую задачу долгом россиян перед великим композитором, давно назревшей необходимостью и требованием времени.

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