Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гергиев призвал к открытию в Петербурге концертного зала имени Чайковского и памятника ему

Гергиев: в Петербурге нужно открыть концертный зал имени Чайковского
close
Министерство культуры и туризма Московской области

В Санкт-Петербурге должны появиться памятник русскому композитору Петру Чайковскому и концертный зал его имени, заявил художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. Об этом сообщает ТАСС.

Гергиев подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для появления на Театральной площади Северной столицы и памятника Чайковскому. Кроме того, в Санкт-Петербурге следует открыть красивый и просторный концертный зал имени Чайковского.

Гергиев назвал такую задачу долгом россиян перед великим композитором, давно назревшей необходимостью и требованием времени.

В марте сообщалось, что Пятый международный фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет в 10 регионах России с 12 по 15 июня 2025 года.

Главными темами фестиваля станут Год защитника Отечества и 185-летие композитора Петра Чайковского.

Ранее новогодний «Щелкунчик» собрал миллионы просмотров онлайн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами