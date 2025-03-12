Юбилейный фестиваль «Кантата» пройдет в 10 регионах России

Темами фестиваля «Кантата» станут Год защитника Отечества и 185-летие Чайковского

Пятый международный фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет в 10 регионах России с 12 по 15 июня 2025 года, сообщает пресс-служба фестиваля.

Главными темами фестиваля станут Год защитника Отечества и 185-летие композитора П.И. Чайковского.

Как отметил художественный руководитель фестиваля Кристиан Кнапп, «Кантата» является не только праздником искусства, но и мостом, соединяющим поколения.

«В этом году мы особенно ярко отметим 185-летие великого Чайковского, чья музыка стала символом русской души. Классическое искусство — это сила, способная вдохновлять, объединять и напоминать о вечных ценностях», — сказал он.

На фестивале пройдет открытие выставки работ победителей Международного конкурса молодых художников «Картина мира». По итогам конкурса 14 лучших работ представят на экспозиции в филиале Третьяковской галереи в Калининграде.

По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, культура связывает поколения.

«В Год защитника Отечества, мы особенно остро осознаем нашу ответственность за сохранение и приумножение этого бесценного наследия. Наша задача — не только оберегать памятники истории и искусства, но и создавать новые произведения», — сказал он.

В рамках фестиваля также пройдут семинары о музыке, философии и архитектуре, мастер-классы и творческие встречи.

Средства, собранные с продажи билетов на концерты, направят в фонд по защите и восстановлению исторического наследия Калининградской области.

Организаторами фестиваля выступают правительство Калининградской области и АНО «Креативная экономика» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.