Новогодний «Щелкунчик» собрал миллионы просмотров онлайн

В новогодние праздники запись спектакля «Щелкунчик» Петра Чайковского в хореографии Юрия Григоровича под управлением Валерия Гергиева собрала миллионы просмотров онлайн. Об этом сообщило министерство культуры РФ.

Российские зрители смогли посмотреть запись балета в официальном сообществе Большого театра в социальной сети «ВКонтакте». Запись спектакля оставалась в доступе до завершения новогодних праздничных дней — до 8 января включительно — и собрала более 8 160 000 просмотров.

В праздники спектакль показывали и в городских парках «Россия — моя история» в Москве, Мелитополе, Махачкале, Пятигорске, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Твери и Якутске.

В канун Нового года прямая трансляция «Щелкунчика» состоялась также в кинотеатрах по всей стране.

Накануне Регина Тодоренко попала в Большой театр на балет «Щелкунчик» спустя 10 лет мечтаний.

Ранее в МИД РФ прокомментировали отмену «Щелкунчика» и «Лебединого озера» в Швеции.