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Борис Щербаков вспомнил о необычном характере Нины Гребешковой

Актер Щербаков рассказал, что актрису Гребешкову смешили трудности
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Продюсерский центр ИВАН

Народный артист России Борис Щербаков вспомнил о необычной особенности характера актрисы Нины Гребешковой. Его цитирует ОТР.

По его словам, Нина Гребешкова была очень оптимистичным человеком — ее смешили трудности. Актер рассказал, как посещал вместе с вдовой режиссера Леонида Гайдая кинофестиваль в Харбине. Там в кафе у нее украли со спинки кресла сумку с деньгами и документами.

«Потрясающая у нее была реакция: она смеялась, она хохотала. Говорила: «Какая же я дура, что сделала, зачем, ведь предупреждали, как же я забыла об этом!» — цитирует артистку Щербаков.

Нины Гребешковой не стало накануне в возрасте 94 лет.

В фильмографии актрисы около 130 ролей. Среди них — врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика», жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Анна Горбушкина в первой новелле «Не может быть!», тетя Клава в «Спортлото-82» и другие.

Ранее соболезнования в связи со смертью Гребешковой выразил Владимир Путин.

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