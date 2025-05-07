Неизлечимо больная Селин Дион может вернуться на «Евровидение» спустя 37 лет

The Sun: певица Селин Дион вернется на «Евровидение» спустя 37 лет после победы

Певица Селин Дион ведет переговоры о выступлении на 69-м международном конкурсе песни «Евровидение», который пройдет в швейцарском Базеле. Об этом сообщает The Sun.

Исполнительные продюсеры «Евровидения» Рето Перитц и Моритц Штадлер подтвердили, что обсуждали с командой артистки ее выступление, но оно все еще находится под вопросом из-за состояния здоровья Дион.

«Мы узнаем только за несколько недель до выступления, чувствует ли она себя достаточно здоровой», — пояснили они.

Telegram-канал «Рамузыка» отмечает, что, по слухам, на арене «Евровидения» уже прошли репетиции с оркестром, где вместо Дион пока был статист.

В последний раз Дион выходила на сцену «Евровидения» 37 лет назад, когда одержала победу на конкурсе с песней «Ne partez pas sans moi» в 1988 году. Предполагается, что именно эту композицию артистка исполнит на предстоящем конкурсе.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила «около 40 концертов».

В 2024 году Дион вернулась на мировую сцену — она выступила на церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе после начала спецоперации на Украине.

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