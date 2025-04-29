Mia Boyka назвала Егора Крида обиженным мальчиком после срыва концерта в Астрахани

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковала поведение коллеги Егора Крида на концерте в Астрахани.

«Имеет ли право такой человек обижаться на своем концерте на свою аудиторию, прекращать концерт и просто стоять как обиженный ребенок, как обиженный мальчик и ждать каких-то действий?» — отметила артистка.

По словам Бойко, при любых инцидентах певец должен выполнять свою работу. Певица вспомнила случай, когда в нее бросались бутылками, но она продолжала концерт. Она уверена, что настроение и состояние артиста не должно влиять на выступление. Как отметила исполнительница, зрители концерта не должны страдать из-за одного человека, который пытается сорвать мероприятие.

«Я считаю, что если артист действительно профессионал, то он должен нивелировать любую ситуацию, любой назревающий конфликт. Особенно на своем сольном концерте. Нужно всегда уметь грамотно не допустить конфликт. Когда он уже допущен — это уже проявление непрофессионализма», — заявила певица.

В апреле Егор Крид заставил поклонников извиняться во время концерта в Астрахани. На выступлении несколько поклонников притворились, что им стало плохо. Из-за этого артист замолчал и отвернулся от зала.

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