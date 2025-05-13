Алена Хмельницкая о младшей дочери: «Бешеная»

Актриса Алена Хмельницкая призналась, что находится в хороших отношениях со своей старшей дочерью Александрой от лежащего в коме режиссера Тиграна Кеосаяна. Ее слова передает Telegram-канал «Сплетница Кэт».

«Ей будет 31 год в сентябре. Мы очень близки, что очень радует. Мне бы хотелось, чтобы так было и с Ксюшей, которой сейчас 14, но она сейчас бешеный подросток», — заявила знаменитость.

Хмельницкая также назвала случившееся с экс-супругом «большой бедой». Она отметила, что не готова это комментировать.

«Девочки, я даже не буду об этом говорить. Это большая беда! Мы, конечно, все вместе. И реагируем абсолютно по-человечески», — заявила она.

Хмельницкая официально развелась с Тиграном Кеосаяном в 2014 году. В браке у пары родились две дочери – Ксения и Александра. Актриса неоднократно говорила в интервью, что с экс-супругом и его нынешней женой Маргаритой Симоньян у нее сложились дружеские отношения. Их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением.

8 января Симоньян сказала, что Тигран Кеосаян впал в кому. По словам журналистки, муж уже долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.

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