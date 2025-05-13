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Семенович назвала лучший диетический продукт: «Я так люблю шаурму!»

Певица Анна Семенович назвала шаурму любимым диетическим продуктом
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Ольга Лоскутова/Russian Look/Global Look Press

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проявила любовь к себе покупкой шаурмы.

«Сегодня съездила на маникюр и должна была поехать на репетицию, но она отменилась. Мне на день рождения подарили сертификат в ЦУМ, и я думаю: «Пойду его, наконец-то, потрачу». После маникюра я поняла, что хочу сегодня отдохнуть», — начала знаменитость.

Семенович пояснила, что решила отменить поездку в ЦУМ — вместо этого она отправилась на рынок около дома, где взяла себе «вкусняшки». Певица предстала перед подписчиками в тот момент, когда ела куриные чипсы.

«А еще у нас тут есть шаурма. Я так люблю шаурму! И сейчас я заказала себе куриную шаурмичку без лука и чеснока. Кстати, диетический продукт. Очень полезный, потому что там очень тоненький лаваш, курочка, овощи и все. И сейчас я ее возьму, приеду домой, поставлю сериальчик, как залягу на диванчик и буду отдыхать. Вот! Вот, это любовь к себе!» — уверила артистка.

В начале мая Семенович показала фингал под глазом. Знаменитость не стала раскрывать причину его появления.

Ранее Ольга Орлова призналась, что не ограничивает себя в алкоголе.

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