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Звезда «Слова пацана» назвал главную претензию к актерам России: «Разобщенность»

Актер Зулькарнаев: в РФ отсутствует общность между актерами в отличие от США
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Лев Зулькарнаев возмутился на подкасте Dreamcast на платформе VK Видео, что российские актеры придерживаются «разного понимания профессии».

«Я смотрю премии в Голливуде, и [у меня есть] полное ощущение, что они — одна семья. Они все заодно. У нас как будто есть какая-то разобщенность. Это моя претензия», — заявил звезда сериала «Слово пацана».

Зулькарнаев отметил, что ему хотелось бы, чтобы артисты придерживались одной высокой планки — «занимались художественным целеполаганием» при создании проектов. По его словам, ему этого не хватает в отечественной индустрии.

«У меня так было со «Словом пацана», ты чувствуешь это единство. Но это так редко. <…> У нас и так выходят два фильма и два сериала [в год] хорошие, а остальное — говно», — подытожил артист.

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в 2023 году и повествует о бандитской жизни казанских подростков в конце 1980-х. Главные роли в картине исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Анна Пересильд. Зулькарнаев сыграл в шоу роль Зимы.

Ранее актриса Мила Ершова призналась, что ей предлагали заняться эскортом в 18 лет.

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