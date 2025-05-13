Звезда «Трудных подростков» о предложении заняться эскортом: «Путь короче»

Актриса Мила Ершова призналась, что ей предлагали заняться эскортом в 18 лет

Звезда сериала «Трудные подростки» Мила Ершова вспомнила на подкасте Dreamcast на платформе VK Видео, что ей предлагали заняться эскортом в 18-летнем возрасте.

По словам Ершовой, ее настойчиво звали на кастинг в одно модельное агентство, несмотря на несколько отказов.

«Я до этого проходила какие-то модельные кастинги и поняла, что для меня это скучно. Но они меня прямо продалбливали и сказали: «А у нас есть и актерское направление. Директор очень хочет с вами познакомиться», — вспомнила актриса.

Ершова призналась, что решила пройти кастинг. Он состоялся в квартире, сделанной под офис, где на стенах висели откровенные портреты. После непродолжительной беседы менеджер пригласила девушек на фотосессию в купальниках.

«Девочки уходят раздеваться, а я просто сижу и говорю: «Я — актриса, вы меня позвали, как актрису. Я была на пробах, там не раздеваются». Они уходят и говорят, что меня ждет директор агентства. Я иду, захожу в комнату, где нет ничего кроме кровати и стула», — рассказала Ершова.

По словам знаменитости, затем директор закрыл дверь в кабинет, из-за чего ей стало не по себе. Она была готова спрыгнуть со второго этажа в случае необходимости.

«Он мне начинает рассказывать: «Знаешь, у нас актрисы — авантюристки. По тебе видно, что ты какая-то серьезная, драматическая. У тебя будет долгий путь. Но мы даем девочкам путь чуть короче», — рассказала Ершова.

Затем, отметила артистка, директор рассказал ей о «молоденьких актрисах», которые появляются с режиссерами на красных дорожках за деньги.

«Я сижу и говорю: «Подождите, что-то я не поняла, а с ними что надо спать?» Он прямо опешил и отвечает: «Нет, тебя никто не заставляет, но и их никто не заставляет тебя брать на дорожку», — вспомнила звезда.

Ершова подытожила, что директор искренне удивился, когда она напрочь отказалась от его предложения — даже если ей подобное предложил бы режиссер Никита Михалков. Мужчина понял, что актриса — «тяжелый пассажир».

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