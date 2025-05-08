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Семенович показала фингал под глазом: «Это не мой парень побил»

Певица Анна Семенович пожаловалась на гематому под глазом
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ann_semenovich/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее образовалась гематома под глазом.

Семенович опубликовала ролик, в котором продемонстрировала поклонникам, что у нее под глазом появились красные пятна. Знаменитость не стала раскрывать причину их появления.

«А еще у меня фингал под глазом. Это не мой парень меня побил! Буду завтра как-то его замазывать», — сказала звезда на видео.

Певица также возмутилась, что ей не удалось позавтракать на улице из-за «собачьего холода» на улице.

«Завтра концерт, я подготовила красивый брючный костюм, но, похоже, придется петь в пальто и шапке, как в прошлом году», — отметила она.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость объясняла, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказывала, что пока не получила предложения о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер признался, что женится на Анне Семенович в 2025 году.

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