Актриса Аманова: Нина Гребешкова создавала условия для работы гениального Гайдая

Актриса Нина Гребешкова всегда знала, что ее супруг, Леонид Гайдай, гениальный режиссер, и вкладывала много сил в создание условий для его творчества, считает народная артистка России Светлана Аманова. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что это заслуживает огромного уважения.

По словам Амановой, в последнее время она часто общалась с дочерью Нины Гребешковой Оксаной, от которой узнавала подробности о ее здоровье. Она назвала ее талантливой актрисой, любящей матерью и бабушкой, сумевшей прожить по-настоящему насыщенную, яркую жизнь.

«И сколько она вложила сил, энергии, души и сердца, живя рядом с гениальным Гайдаем, — добавила артистка. — Она это все прекрасно осознавала, кто с ней рядом находится, и во всем его поддерживала, помогала и создавала определенные условия, чтобы он мог работать, творить. И это заслуживает преклонения, почтения и уважения».

По словам Амановой, она дружила с семейной четой с момента совместной работы над фильмом.

Напомним, накануне не стало актрисы Нины Гребешковой — звезды многих фильмов Леонида Гайдая и его единственной супруги. Подробнее о работе и личной жизни звезды «Бриллиантовой руки», которая пожертвовала карьерой ради мужа, — в материале «Газеты.Ru».

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