На Куликовом поле нашли древний артефакт

На Куликовом поле при раскопках найден обломок боевой булавы 12–13 века. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Куликово поле».

«Это единственная находка своего рода для Тульского региона в целом — фрагмент навершия бронзовой булавы, имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами. Такие изделия появляются в XI веке и бытуют вплоть до XIII века», — рассказал завотделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов.

Его коллега из музея «Куликово поле» Евгений Столяров объяснил, что подобными булавами активно пользовались пешие и конные воины в рукопашных схватках. Однако то, что навершие сделано при помощи литья, дает основания полагать, что эта булава могла принадлежать либо богатому воину, либо младшему военачальнику.

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