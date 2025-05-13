Куценко сделал признание о сексе: «Неудобно, если большой живот»

Актер Гоша Куценко признался, что ему было неудобно выполнять интимные сцены в сериале «Чужие деньги» из-за большого живота. Слова артиста передает VOICE.

«Меня эта роль научила тому, что неудобно заниматься сексом, если у тебя большой живот», — рассказал артист.

По словам Куценко, во время работы над проектом ему приходилось по команде надувать живот и выпячивать второй подбородок во время съемок постельных сцен. При этом, отметил актер, ему полюбился персонаж в «Чужих деньгах», поскольку к нему не надо было готовиться физически. Он делал все, что хотел.

«Я выпивал, я ел фастфуд, я сбрил бороду, у меня были усы, я ходил с ними четыре месяца, проклинал весь белый свет, зато научился принимать себя таким, каким я есть. Я жрал, был счастливым человеком, когда не держал никаких диет», — вспомнил он.

В беседе с изданием kp.ru Куценко отметил, что поправился из-за роли на 12 кг, которые уже сбросил. По словам артиста, он также «издевался, как мог», над коллегой Максимом Матвеевым на съемочной площадке.

«Издевался примерно так же, как над Лизой Боярской в сериале «Без правил». В общем, у меня с семьей Боярских серьезные киноразборки. Но я люблю Михаила Сергеевича. Я обожаю эту семью», — заявил артист.

Премьера криминальной драмы «Чужие деньги» запланирована на 15 мая. Главные роли в проекте исполнили Максим Матвеев и Стася Милославская. Куценко в сериале сыграл роль чиновника.

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