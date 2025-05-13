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О Мадонне готовятся снять сериал

The Guardian: Мадонна собирается снять сериал о своей жизни вместе с Шоном Леви
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Antonio Calanni/AP

О певице Мадонне готовятся снять сериал. Об этом пишет The Guardian.

Сериал будет создан самой Мадонной совместно с режиссером фильма «Дэдпул и Росомаха» Шоном Леви. Проект не будет связан с ранее анонсированным музыкальным биографическим фильмом, съемки которого были отменены в 2023 году.

Сейчас сериал еще не получил названия, и, кто в нем сыграет Мадонну, неизвестно.

Мадонна неоднократно заявляла о намерении показать свой жизненный путь на экране, сравнивая его с американскими горками. Тем не менее, какой отрезок этого пути будет экранизирован, пока не сообщается.

«Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто расскажет об этом лучше, чем я», — заявляла она.

До этого Мадонна раскритиковала президента США Дональда Трампа за запрет службы в армии для трансгендеров.

Ранее певица Мадонна сообщила о примирении с Элтоном Джоном после 20 лет вражды.

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