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Мадонна и Элтон Джон помирились спустя двадцать лет вражды

Певица Мадонна сообщила о примирении с Элтоном Джоном после 20 лет вражды
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madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Мадонна сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помирилась с коллегой Элтоном Джоном спустя двадцать лет вражды.

Мадонна опубликовала в личном блоге совместный снимок с Джоном. Она пояснила, что встретилась с артистом за кулисами шоу «Saturday Night Live»— и певец попросил у нее прощения за оскорбления.

«Первое, что он сказал: «Прости меня», и стена между нами пала. Прощение — мощный инструмент. В течение нескольких минут мы обнимались», — поделилась Мадонна.

По словам Мадонны, Джон даже написал посвященную ей песню и пригласил к сотрудничеству.

«Долгие годы я испытывала боль от того, что тот, кем я так восхищалась, публично оскорблял меня. Я этого не понимала. Наконец-то мы зарыли топор войны!» — порадовалась артистка.

Мадонна и Элтон Джон обменивались колкостями друг с другом с 2004 года. Конфликт начался с того, что Джон Элтон резко раскритиковал трек Мадонны Die Another Day. Он назвал композицию «худшей темой для Бонда в истории». Исполнитель также регулярно обвинял коллегу в пении под фонограмму и называл ее «ярмарочной стриптизершей».

Ранее сообщалось, что известный стендап-комик попал в больницу из-за мороженого.

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