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Каннский фестиваль запретили посещать голышом

People: организаторы Каннского фестиваля запретили его посещение в голом виде
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Daniel Cole/Reuters

Организаторы Каннского кинофестиваля выставили запрет на его посещение в обнаженном виде после скандала с прибытием жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори на премию «Грэмми» в полностью прозрачном «платье». Об этом пишет издание People.

«Согласно официальному сайту с часто задаваемыми вопросами по мероприятию, «нагота запрещается на красной дорожке, а также на любой другой территории фестиваля» из «соображений приличия», — говорится в материале.

Также гостям фестиваля запретили носить объемные наряды, особенно с длинным шлейфом, который мешает рассадке гостей в зале, а также посещать мероприятия фестиваля в кроссовках. Обязательным дресс-кодом для посещения показов фильмов в Большом театре Люмьер станут вечерние костюмы. Тем из звезд, кто не сможет вписаться в эти правила, доступ к ковровой дорожке будет ограничен.

Каннский кинофестиваль будет проходить на Лазурном берегу с 13 по 24 мая.

До этого звезда «Английского пациента» возглавила жюри Каннского кинофестиваля.

Ранее актер Юра Борисов представил фильм «Анора» на Каннском кинофестивале.

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