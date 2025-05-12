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Стали известны дата и место прощания со вдовой Гайдая

Mash: актрису Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Похороны актрисы Нины Гребешковой пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, церемония прощания состоится в закрытом формате.

12 мая Mash сообщил, что умерла вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова в возрасте 94 лет. Причина смерти неизвестна.

Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В 1954 году она окончила ВГИК. Она получила известность по фильмам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82». В ее фильмографии более 130 работ. Она также снялась в проектах «Легенда № 17», «Не может быть!», «Ералаш».

5 июня Telegram-канал Baza сообщил, что 93-летняя Гребешкова была якобы госпитализирована в Москве. Издание заявляло, что артистка была доставлена в больницу 3 июня. Женщина якобы жаловалась врачам на боль в области живота. Тогда Гребешкова уверила, что с ней всё в порядке.

Ранее умерла звезда мирового балета Алла Осипенко.

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