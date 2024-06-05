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Вдова Гайдая ответила на слухи о госпитализации

Актриса Нина Гребешкова опровергла слухи о госпитализации

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова опровергла в беседе с РИА Новости слухи о своей госпитализации.

Гребешкова уверила, что с ней все в порядке.

5 июня Telegram-канал Baza сообщил, что 93-летняя Гребешкова была якобы госпитализирована в Москве. Издание заявляло, что артистка была доставлена в больницу 3 июня. Женщина якобы жаловалась врачам на боль в области живота.

Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В 1954 году она окончила ВГИК.

Гребешкова была замужем за известным кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем, ныне — вдова.

В фильмографии актрисы более 60 работ. Она снялась в таких проектах, как «Содержанки», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Легенда № 17», «Не может быть!», «Ералаш».

В октябре 2023 года стало известно, что дочь режиссера Леонида Гайдая Оксана госпитализирована в хирургическое отделение одной из московских клиник с желчнокаменной болезнью.

Ранее дочь Леры Кудрявцевой чуть не пострадала на детском празднике.

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