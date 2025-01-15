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Певица Азиза объяснила, почему не завидует Киркорову

Певица Азиза заявила, что выше Киркорова
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Азиза объяснила успех Филиппа Киркорова умением преодолеть самого себя. Ролик с артисткой опубликовал блогер Олег Пилягин в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Азизы, Киркоров умеет преодолеть себя и «вырваться в такой высокий полет». Она уверена, что популярность коллеги никогда не спадет. Исполнительница добавила, что не завидует Киркорову.

«Я? А я еще выше!» — заявила певица.

В декабре 2024-го Азиза рассказала, что не вышла замуж за Филиппа Киркорова, поскольку исполнителю нужно было заняться своей карьерой. Знаменитости познакомились в 1988 году, когда певица приезжала в Москву на отборочный конкурс. В старых интервью Азиза вспоминала, что певец «очень красиво ухаживал» за ней в те годы.

Спустя время Киркоров сделал Азизе предложение руки и сердца, на которое артистка «не очень бурно среагировала». И в начале 90-х Киркоров женился на Алле Пугачевой. Сейчас звезд связывает только дружба.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

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