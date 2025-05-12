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Россияне увлеклись книгами о выгорании

К концу весны в России вырос спрос на книги о стрессе и выгорании
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Издательство АСТ

В первом квартале 2025 года россияне увлеклись книгами о выгорании. Об этом «Газете.Ru» сообщила федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город».

В мае продажи таких книг увеличились в 1,5 раза по сравнению с апрелем. В топ-5 книг про усталость в 2025 году вошли «Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел» Марты Бек, «Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Уставшие. Реальная программа победы над выгоранием, когда совсем ничего не хочется и ничего не помогает» Алены Владимирской, «Депрессия и выгорание. Как понять истинные причины плохого настроения и избавиться от них» Клауса Бернхарда, «Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса» Эмили и Амелии Нагоски.

В книжной сети рассказали, что в этом году весной спрос на такие книги на 13% выше, чем зимой, а зимой пик интереса приходился на январь — вероятно, полагают эксперты, из-за постновогоднего истощения.

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