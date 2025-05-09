Архив Джорджа Оруэлла спасли

Архив британского писателя Джорджа Оруэлла, автора книг «Скотный двор» и «1984», спасли от распродажи. Об этом сообщило издание The Guardian.

Университетский колледж Лондона выкупил у букинистов архив Джорджа Оруэлла за £154 тысячи. В архив входит около 160 документов — письма, контракты, редакторские замечания, черновики ранних романов. Также в записях Оруэлла есть наблюдения о политике Европы 1930-х годов.

Коллекция принадлежала издателю Оруэлла Виктору Голланцу, основавшему издательство Gollancz. Недавно издательство решило распродать архив из-за закрытия склада. Часть бумаг уже разошлась по частным коллекциям.

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