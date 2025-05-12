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Певица Натали рассказала о «посланиях» от мужа после кончины

Певица Натали заявила, что муж просит не петь грустных песен
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natali_star74/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Натали рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получает «послания» от мужа после его кончины.

По словам Натали, супруг просит ее не петь грустных песен и улыбаться. Артистка написала веселую и танцевальную композицию, которая «позовет, поманит в пляс». Она отметила, что трек будет посвящен любви.

«Наша «связь» с ним не то что не прерывается… Она становится сильнее! Но по-другому. Он теперь мой свет, глубина, путеводная звезда, а я его энергия любви, энергия творчества, душевная улыбка», — поделилась исполнительница.

В июле 2024-го Натали анонсировала выход первой песни после потери мужа, продюсера Александра Рудина. По ее словам, она решилась записать новую песню, когда получила «послание» от мужа. Тогда Натали решила: супруг хотел бы, чтобы она улыбалась и строила свое личное счастье. Продюсера не стало в июле 2023 года.

В октябре Натали призналась, что попробовала древнюю гавайскую практику, чтобы справиться с потерей супруга. Она использует технику «хоопонопоно». Певица предполагает, что вибрации помогают исцелиться, отпустить прошлое и сделать шаг в будущее.

Ранее продюсер заявил о снижении гонораров Натали.

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