Натали назвала древнюю практику, помогшую ей после ухода мужа

Певица Натали призналась в беседе с NEWS.ru, что попробовала древнюю гавайскую практику, чтобы справиться с потерей супруга.

Натали использует технику «хоопонопоно». По словам артистки, эту древнюю практику советуют психологи и психосоматологи. Она предполагает, что вибрации помогают исцелиться, отпустить прошлое и сделать шаг в будущее.

«Вначале во мне была только тишина. А потом получилось песню написать. И сняли клип, выложила его на все доступные интернет-площадки. Тоже хороший способ выхода из таких ситуаций, просто подпеванием. Подходит и для тех, кто потерял близкого человека, и после разводов», — поделилась исполнительница.

Натали призналась, что ставит перед собой задачу восстановиться, стать теплой, открытой и честной после потери мужа.

«Если получится восстановление и, как говорится, Создатель даст новые чувства, то уже буду следовать им. Дала себе обещание учиться жить по-новому в своей новой жизни. А дальнейшее — для меня тоже тайна, сюрприз от судьбы», — отметила артистка.

В июле Натали анонсировала выход первой песни после потери мужа, продюсера Александра Рудина. По ее словам, она решилась записать новую песню, когда получила «послание» от мужа. Тогда Натали решила: супруг хотел бы, чтобы она улыбалась и строила свое личное счастье. Продюсера не стало в июле 2023 года.

Ранее Натали рассказала о вынужденном наборе веса после потери супруга.